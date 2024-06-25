На трассе «Сургут-Лянтор» колесо от «Камаза» отлетело в легковушку

Накануне, 24 июня, на трассе «Сургут-Лянтор» у автомобиля «Камаз» случился самопроизвольный взрыв колеса. При ДТП пострадал водитель легковушки «Honda», который двигался в попутном направлении, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 июня 2024 года около 19:45 на 15 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, у транспортного средства «Камаз», под управлением 23-летнего водителя, по предварительным данным, при движении произошел самопроизвольный взрыв переднего левого колеса, повредив при этом автомобиль «Honda», движущийся в попутном направлении», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летний водитель легкового автомобиля получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в который четверо получили травмы.