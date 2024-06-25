Жительница Сургутского района потеряла деньги продавая спальный гарнитур

Накануне 45-летняя жительница Лянтора оказалась жертвой мошенников. Она выставила объявление о продаже спального гарнитура, но попалась на уловки мошенников и потеряла 53 тысячи рублей. Информацию об этом предоставила пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что заявительница выставила объявление о продаже спального гарнитура на сайте бесплатных объявлений. Ей поступил звонок от неизвестного, который изъявил желание приобрести товар и перевести деньги за покупку. Для этого он попросил продиктовать код, который пришел ей на телефон. С помощью продиктованного кода неизвестный получил доступ к мобильному банку потерпевшей и перевел все сбережения в размере более 53 тысяч себе на банковский счет», ― указали в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти и задержать причастных к делу лиц.

По этому факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.