Зону ожидания в сургутском аэропорту увеличат на 300 квадратных метров

Стерильная зона аэропорта в Сургуте увеличится на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест в рамках реконструкции второго этажа. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Проект реконструкции представили в видео.

«Сургутяне давно этого ждали. Работы идут полным ходом, некоторое время зона ожидания на втором этаже будет недоступна, − говорится в публикации. − Основная часть помещения отведена под сиденья — ведь именно на это был основной запрос пассажиров. Также здесь предусмотрена мягкая зона со столами, будет удобно поработать за ноутбуком и перекусить. Скорее всего, здесь также можно будет купить что-нибудь вкусненькое».

Реконструкцию второго этажа планируют завершить к середине августа.