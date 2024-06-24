Несовершеннолетний парень на иномарке скончался в Сургутском районе

В минувшее воскресенье, 23 июня, произошло смертельное ДТП в Сургутском районе. Опасный разворот стоил жизни 17-летнего водителя, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 23:00 на 11+580 км автодороги «Лянтор - Нижнесортымский» в Сургутском районе, 17-летний юноша, управляя автомобилем «Nissan», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» с правой обочины, не убедился в безопасности выполняемого маневра и допустил столкновение с автомобилем «Kia», движущимся в попутном направлении», − говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, а его 17-летняя пассажирка получила травмы.

Сотрудники полиции выяснили, что юноша не имел права на управление транспортными средствами.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб, 14 − получили травмы.