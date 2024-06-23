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​Половодье не пройдет: в Сургуте готовятся предупредить возможные ЧС

Дома на берегу Оби укрепляют защитными дамбами

​Половодье не пройдет: в Сургуте готовятся предупредить возможные ЧС
Фото: admsurgut.ru

В Сургуте готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с половодьем. Несмотря на то, что, к 21 июня уровень воды в Оби в районе Сургута не поднялся ни на сантиметр (он составляет 750 см), по уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пик половодья придется на конец июня, вода может подняться еще на 40 см.

«В случае достижения максимального значения могут быть частично подтоплены земельные участки с жилыми домами, расположенными на берегу реки Обь, а также гаражные кооперативы вблизи проток Кривуля и Бардыковка», — предупреждают в администрации города. В связи с этим не только прошли подворовые обходы с информированием, но и предприняты весомые меры по укреплению домохозяйств, которые находятся на берегу реки.

«В целях предупреждения чрезвычайной ситуации, касающейся половодья, на двух придомовых территориях по улице Речная, специалистами управления по делам ГО и ЧС администрации города совместно со студентами и молодыми специалистами городских организаций возведены защитные дамбы из мешков с песком общей протяженностью около 50 метров», — отчитались чиновники мэрии. Специалисты управления по делам ГО и ЧС продолжают мониторинг паводковой обстановки: они идет ежедневно.


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23 июня в 17:13, просмотров: 927, комментариев: 0
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