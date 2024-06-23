Идею организации инвестагентства поддержала районная дума

Фонд «Инвестиционное агентство Сургутского района» создадут в муниципалитете: об этом накануне сообщил его глава Андрей Трубецкой, отметив, что инициативу уже поддержали депутаты думы Сургутского района.

Инвестиционное агентство: зачем оно нужно?

Новая некоммерческая организация будет работать под кураторством управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района.

Как отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета, идея организации такого фонда зрела давно, она обусловлена развитием в Сургутском районе сферы предпринимательства: сейчас здесь действуют порядка десяти тысяч бизнесменов и самозанятых, их число растет, и власти планируют увеличивать его в дальнейшем. НКО, которое станет для новых предпринимателей своеобразным бизнес-инкубатором, позволит не только взращивать их, но и определять для них перспективные ниши инвестиционного развития, а также обеспечивать индивидуальное сопровождение каждого проекта.

«Агентство займется «выращиванием» малого и среднего бизнеса в каждом поселении, — объясняет глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Организацией не менее одного производства в год, развитием креативных индустрий и промышленного туризма, привлечением инвесторов и, соответственно, наполнением бюджета налогами от их деятельности. Сопровождением новых проектов — решением вопросов бизнеса в режиме «одного окна» 24/7, без ограничений».

Бизнес и чиновник: разные грани отношений

Бизнесмены в Сургутском районе чувствуют себя прекрасно: «Предпринимателям комфортно с администрацией Сургутского района работать, они об этом говорят вслух, — свидетельствует начальник Управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова. — Но тем не менее, есть некоторые вещи, которые связывают нас процедурно. Вот именно как чиновников. Предпринимателям требуется постоянное сопровождение». Его обеспечат профессионалы в области экономики, инвестиций, финансов, юриспруденции и земельного законодательства.

Взрастить и помочь решить проблемы

Впрочем, инвестиционное агентство займется не только взращиванием и сопровождением предпринимателей. Как отмечают в администрации муниципалитета, сейчас перед властями стоит задача по внедрению инвестиционного и инновационного стандартов, развитию кластеров и коопераций, созданию промышленных туристических маршрутов, развитию креативных индустрий. Новая структура будет курировать и эту работу, и некоторые другие. Так, по словам Елены Мельниковой, на агентство ляжет также обязанность управления коворкинга: «Есть высокий запрос у предпринимателей на размещение, регистрацию бизнеса в Сургутском районе. Данный фонд позволит в том числе развивать и эту деятельность. Мы не разрабатываем бизнес-планы, мы можем их лишь проверить на предмет заключения при финансовой поддержке. У бизнеса запрос большой на эту услугу тоже».

Агентство будет также и оценивать риски, и в этой своей роли станет своеобразной лакмусовой бумажкой для оценивания возможностей каждого предпринимателя: если понадобится, кураторы, которые будут у каждого проекта, вовремя подключатся и помогут решать возникающие вопросы и проблемы.

Идея не нова, но хороша

Как отмечает замглавы администрации Сургутского района Юлия Маркова, организация подобных фондов не является местным ноу-хау: «Такие агентства развития существуют не только на уровне регионов, но и муниципальных образований. Мы, конечно, брали опыт лучших, и считаем, что данное агентство позволит и привлечь на территорию Сургутского района еще большее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. И возможно крупный бизнес также зайдет для реализации проектов».

Что с КПД?

Перед фондом поставят задачу — появление на территории Сургутского района как минимум одного производства в год, увеличение на ежегодной основе количества СМСП, а также численности занятых в сфере МСП ежегодно не менее, чем на десять процентов. «В задачах Фонда — формирование лучших инвестиционных практик муниципалитета. Увеличение объема инвестиций несырьевого сектора экономики и сохранение позиций лидера инвестиционного рейтинга Югры, который Сургутский район возглавляет семь лет подряд», — подытоживает Андрей Трубецкой.

Новый фонд: когда?

Фонд будет создан в ближайшей перспективе: в этом году будут запущены юридические процедуры. Непосредственный запуск инвестиционного агентства Сургутского района запланирован на 2025 год.