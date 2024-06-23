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​В Сургутском районе вновь проходит фестиваль «Высокий Мыс»

После перерыва фестиваль «Высокий Мыс» снова принимает гостей

​В Сургутском районе вновь проходит фестиваль «Высокий Мыс»
Фото: admsr.ru

Музыкальный фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс — 2024» вновь принимает гостей: накануне состоялось открытие, на котором побывали порядка тысячи человек.

Такой интерес к бардовской песне связан не только с любовью к ней, но и с перерывом в проведении фестиваля: несколько лет мероприятие не организовывалось. Возвращение состоялось в знаковый день: 22 июня — День памяти и скорби, 83-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом напомнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, выступивший с приветственной речью перед участниками и зрителями.

«Историческая правда в том, что в современной России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та война, — сказал он. — 26 миллионов 700 тысяч человек — потери Советского Союза. Чтобы понять: это численность восьми крупнейших городов нынешней России. В память о том героизме, полнейшем самопожертвовании, с которым сражались на фронтах, в тылу деды отцы, бабушки, наша святая обязанность — помнить и чтить, передавать эту память новым поколениям».

Традиционно в программе фестиваля — выступления участников, творческие исполнители бардовских песен и концерт с участием известных артистов и постоянных гостей.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 275, комментариев: 0
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