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​Как Сургут отметил День памяти и скорби

22 июня для всей страны — особый день

​Как Сургут отметил День памяти и скорби
Фото: admsurgut.ru

Памятные мероприятия, посвященные 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, прошли накануне в Сургуте. Из города и района на фронт ушли 2615 человек, почти 1400 имен героев увековечено на Мемориале Славы, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятия 22 июня 2024 года начались в четыре утра на набережной Оби — у памятного обелиска сургутянам, ушедшим на фронт, прозвучал голос Юрия Левитана, собравшиеся спустили на воду венок, возложили цветы к памятному обелиску и зажгли свечи в рамках акции «Свеча памяти».

Днем основная часть мероприятий прошла на Мемориале Славы. Здесь состоялась церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе исполнения боевых задач в специальной военной операции, прошла минута молчания, прозвучал оружейный залп, состоялось возложение цветов к Вечному огню.

«В течение всего дня в Центре патриотического наследия Сургутского краеведческого музея проходила акция «Мы помним!», посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., — добавляют в пресс-службе администрации города. — Программа была наполнена экскурсиями по обновленной выставке «Фронтовые подруги», на которой представлены подлинные экспонаты, свидетельствующие о тех исторических событиях, полевых буднях и военных профессиях, которыми овладели женщины в те времена. Состоялся и показ документального фильма «Неизвестная война» о великих событиях и подвигах известных и неизвестных героев Великой Отечественной войны».


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Сегодня в 09:59, просмотров: 285, комментариев: 0
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