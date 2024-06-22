Макака из Сургута предсказала победителя Чемпионата Европы по футболу-2024

Макака по имени Анфиса из Сургута сделала прогноз о том, кто победит на Чемпионате Европы по футболу 2024 года. Соревнования проходят в Германии, в них участвуют 24 команды.

В мини-зоопарке сургутской станции юннатов перед приматом поставили две миски с одинаковой едой: на одной был наклеен флаг сборной Англии, на другой — грустный смайлик. Анфиса, не задумываясь, выбрала миску с флагом Англии и начала есть хлеб с джемом из нее, пишет «Вестник Сургутского района».

«Из всего разнообразия еды, предложенной в миске, она выбрала именно варенье. Говорит ли это о том, что в случае положительного исхода ее очередного предсказания, победа англичан в чемпионате Европы будет сладкой в прямом смысле? Разумеется, самой собой», - отметили организаторы эксперимента.

По оценке букмекеров, Англия и Франция – одни из основных претендентов на победу в чемпионате Европы по футболу. Ранее сборная Англии не побеждала на континентальном первенстве.