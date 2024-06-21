Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 июня

Акция в день памяти и скорби «Мы помним»

Место проведения: Цент патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: с 10:00 до 17:00.

Сургутян приглашают принять участие в акции Сургутского краеведческого музей «Мы помним». В программе акции: экскурсии по обновленной выставке «Фронтовые подруги», на которой представлены подлинные экспонаты, свидетельствующие о тех исторических событиях, полевых буднях и военных профессиях, которыми овладели женщины в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. После экскурсии участники акции посмотрят документальный фильм «Неизвестная война» о великих событиях и подвигах известных и неизвестных солдат.

Телефон для справок: 28-53-05. Вход свободный. 12+

Выставка «Крылья славы»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: по расписанию работы учреждения.

Горожан приглашают на выставку, на которой они узнают о самых важных процессах, связанных со становлением и развитием летного и технического подразделений Сургута. Основу выставки составляют макеты самолетов и вертолетов, карты, архивные документы и фотографии, отражающие, как использовали авиацию энергетики, геологи и нефтяники.

Телефон для справок: 51-68-20. Цена билета: детский — 50 рублей, взрослый — 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Голоса»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Сургутян приглашают на премьеру спектакля «Голоса» сургутского независимого театра «Text». В главной роли Юлия Чернова. Режиссер — Андрей Дзюненко. Спектакль стал победителем в номинации «Лучшая работа режиссера» на окружной «Театральной весне» этого года.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: вход — 700 рулей, билет с местом в первом ряду – 1 000 рублей. 16+

23 июня

Спектакль «Гостья из прошлого»

Место проведения: МАУ Городской культурный центр, ДК «Строитель», проспект Набережный, 56. Время: 17:00.

В городе состоится спектакль по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы». В центре сюжета – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Ответ на этот вопрос сургутяне найдут в спектакле «Гостья из прошлого» Игоря Кутькова и взрослого состава творческой лаборатории театральной студии «Кулисы».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

Пешеходная экскурсия «Сургутский кремль»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на пешеходную экскурсию по исторической части города. Экскурсоводы познакомят участников с историей города, и расскажут, как назывались улицу старого Сургута. Также сургутяне узнают, как жили люди в прошлые столетия.

Телефон для записи: 24-44-72. Вход свободный. 6+

Фотовыставка «Город в отражении объектива»

Место проведения: Библиотека имени Н. М. Рубцова, улица Бажова, 17. Время: с 11:00 до 19:00.

Горожане могут посетить выставку фотографий «Город в отражении объектива», посвященную 430-летию со дня основания Сургута. Посетителям представят работы участников городского фотосообщества СОЛФ (Сургутское общество любителей фотографии) Алексея Балабанова и Александра Мойсюка. Снимки выполнены в черно-белых тонах, что позволяет раскрыть всю красоту объекта.

Телефон для справок: 35-40-45, 35-40-38. Вход свободный. 12+