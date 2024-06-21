Жителю Сургута грозит до пяти лет тюрьмы за подделку документов

Накануне на ранее судимого 37-летнего жителя Сургута возбудили несколько уголовных дел. Как оказалось, он изготавливал поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Кроме того, при обыске в его доме нашли огнестрельное оружие и 130 патронов, сообщают в телеграмм-канале «Полиция Югры» со ссылкой на РУФСБ России по Тюменской области.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты: компьютерная и цифровая техника для полиграфии, восемь жетонов МВД, обложки от удостоверений различных правоохранительных ведомств, оттиски штампов и печатей около 250 штук, два паспорта РФ, бланки ПТС и водительских удостоверений, огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом», — указали в сообщении.

На сургутянина возбудили ряд уголовных дел по семи эпизодам преступной деятельности: подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков и незаконное хранение оружия, основных частей и боеприпасов.

В настоящий момент фигурант находится под стражей. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.