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​Штрафы, пострадавшие и рейды: сургутянам рассказали о ситуации с водоемами

Власти Сургута рассказали о мерах безопасности на водных объектах

​Штрафы, пострадавшие и рейды: сургутянам рассказали о ситуации с водоемами
Фото: siapress.ru

В Сургуте состоялась пресс-конференция на тему «Безопасность людей на водных объектах города Сургута в летний период». Начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачёв прокомментировал ситуацию в городе касательно контроля соблюдения правил безопасности на воде.

«На водоемах проводятся контрольные рейды, в ходе которых граждане привлекаются к административной ответственности за купание в запрещенных местах. На сегодня штраф составляет от 500 до 2000 рублей. Составлено уже восемь протоколов», — сказал начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачёв

Также Андрей Рачев напомнил о предосторожностях во время отдыха на водных и пляжных зонах и ответил на вопросы по поводу трагедии 18 июля о двух студентах, утонувших на водохранилище местной ГРЭС

«Там, где утонули парни, не было спасательных кругов, ограждающих буйков и спасательных постов, потому что у нас всего три спасательных поста. В целом, они организуются на пляжах, но, учитывая, что они являются местом массового отдыха людей, мы традиционно оставляем два поста на водохранилище ГРЭС-2, на реке Черная, и в этом году мы дополнительно в рамках муниципального контракта организовали еще один пост на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом»

Андрей Рачёв отметил, что ГРЭС-2 — самый опасный водный объект на территории Сургута. По его словам, за последние пять лет на водоеме утонуло 20 человек. Помимо этого, начальник управления по делам ГО и ЧС отметил, что на данный момент невозможно организовать новый пляж из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. Однако горожане все еще могут отдыхать у водоемов на Сайме и реке Черной, а также на платном пляже «Эдем».

В завершение пресс-конференции члены администрации Сургута сообщили, что на улице Речная было сделано две дамбы, чтобы обезопасить дома возле этих территорий от паводков.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 187, комментариев: 0
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