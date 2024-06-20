Полиция раскрыла кражу продуктов со склада крупного магазина

Накануне полиция Сургутского района установила факт кражи продуктов со склада большой торговой сети. Вором оказался 35-летний сотрудник складского помещения, который ранее был судим за вымогательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«В состав похищенной продукции вошли 40 упаковок сыра, 30 брикетов сливочного масла и более 14 килограммов куриного филе. Похищенное мужчина реализовал, полученные денежные средства потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража»», — добавили в сообщении.

Преступнику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.