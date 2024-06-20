Продавцу из Сургута грозит штраф за продажу энергетиков детям

В Сургуте выявили случай продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Один из местных жителей увидел, как двум подросткам продали энергетики в магазине, и пожаловался властям. После этого на место выехали представители администрации Сургута.

«В целях защиты детей в 2022 году введён закон об ограничении оборота в сфере торговли тонизирующих напитков и установлены ограничения на их продажу. За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан – в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 100 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе администрации.

Сообщать о подобных нарушениях можно в администрацию Сургута через портал Госуслуги.