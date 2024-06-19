В Сургуте можно записатся на историческую пешеходную экскурсию

Сургутский краеведческий музей к 430-летию города презентовал пешеходную экскурсию «Сургутский Кремль». Чтобы познакомиться с маршрутом жители и гости города могут заранее записаться, а потом прийти и погрузиться к в историю одного из старейших городов Сибири, увидеть его памятные места и услышать увлекательные рассказы о прошлом Сургута.

Экскурсия стартует у исторического здания «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», далее экскурсоводы Сургутского краеведческого музея проведут участников по самым знаковым местам старого города. Улицы Никольская, Казачья, Купеческая, Загородная, Кладбищенская, Богородицкая и Набережная откроют секреты прошлого Сургута. По ходу маршрута предусмотрены тематическая навигация, указатели, стенды с кратким описанием исторических событий,

«Мы уточнили те места, где были улицы, которых сегодня нет на карте города. Работа велась более двух лет. В процессе раскопок здесь были обнаружены фрагменты древних построек. Маршрут сегодня благоустроен, и мы ждем жителей и гостей города на экскурсии», – рассказала один из инициаторов создания маршрута, директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

Участники экскурсии сделают остановку у памятного знака «Сургутский Кремль», который как часть пешеходного маршрута связывает место расположения первой Сургутской крепости с историческими объектами на территории 9 и 10 микрорайонов. В границах этих микрорайонов расположен археологический памятник - объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Культурный слой Сургута», по которому проходит исторический маршрут.

Экскурсии запланированы каждый четверг в 17:30 и каждое воскресенье в 14:00. Чтобы принять участие необходимо предварительно забронировать место по телефону (3462) 24-44-72, 90-77-34 и прийти в выбранное время к Купеческой усадьбе по адресу ул. Просвещения, 7. Оплата за участие в экскурсии осуществляется в кассе усадьбы. Продолжительность пешеходной экскурсии составляет 1,5 часа.

При поддержке Администрации Сургута