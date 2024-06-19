Более 80 специалистов здравоохранения наградили в Сургуте

В Сургутской филармонии прошла торжественная церемония награждения в честь Дня медицинского работника, на которой более 80 специалистов здравоохранения были отмечены почетными грамотами и благодарностями от автономного округа, губернатора и думы Югры, а также от главы и думы города Сургута.

Исполняющая обязанности главы города Сургута Людмила Батракова выразила особую благодарность и уважение к медицинским работникам: «С большим удовольствием и трепетом в душе хочу поздравить вас с праздником в канун Дня медицинского работника. Вы – самые важные люди. Те, кто помогают появиться на свет, сопровождают нас всю жизнь. Мы безгранично доверяем вам свою жизнь в минуты, когда нам плохо. Хочу пожелать удачи, здоровья, радости в жизни, благодарного пациента, который слышит и понимает. Вы очень нужны нам. С благодарностью к Вам и Вашей профессии».

Медицинские работники были награждены за многолетний труд, достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие и совершенствование региональной системы здравоохранения. Среди награжденных – врачи, медсестры, заведующие медицинских учреждений из городских поликлиник, окружной клинической и травматологической больниц, центра охраны материнства и детства, городской станции скорой медицинской помощи.

Председатель думы города Сургута (а также главврач поликлиники №1) Максим Слепов подчеркнул важность их работы: «Мы с вами ежедневно работаем на благо пациентов, это большой труд. Я с большим уважением отношусь к нашей профессии. Горжусь каждым из вас. Желаю благополучия, развития нашим медицинским учреждениям, здоровья вам и вашим близким».

При поддержке Администрации Сургута