В Сургуте пройдет экологический квест «Чистые Игры»

В Сургуте 30 июня пройдет экологический квест «Чистые Игры». Это командные соревнования по уборке территории и сортировке мусора с памятными призами от спонсоров, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Во время игры собранный мусор сортируется раздельно по фракциям – стекло, металл, пластик и смешанный мусор. После чего он частично перерабатывается», - рассказали подробности в мэрии.

Стать участником можно в четырех категориях: взрослая (от 2 до 4 человек), смешанная (от 2 до 4 человек), индивидуальная (1 человек) и детская (от 2 до 4 человек).

Квест пройдет с 13:00 до 15:00 на территории береговой зоны реки Обь от ул. Речная, 16 до ул. Югорского тракта.

Для участия необходимо до 29 июня зарегистрироваться.