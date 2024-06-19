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Сургутян зовут поиграть и собрать мусор

В Сургуте пройдет экологический квест «Чистые Игры»

Сургутян зовут поиграть и собрать мусор
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте 30 июня пройдет экологический квест «Чистые Игры». Это командные соревнования по уборке территории и сортировке мусора с памятными призами от спонсоров, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Во время игры собранный мусор сортируется раздельно по фракциям – стекло, металл, пластик и смешанный мусор. После чего он частично перерабатывается», - рассказали подробности в мэрии.

Стать участником можно в четырех категориях: взрослая (от 2 до 4 человек), смешанная (от 2 до 4 человек), индивидуальная (1 человек) и детская (от 2 до 4 человек).

Квест пройдет с 13:00 до 15:00 на территории береговой зоны реки Обь от ул. Речная, 16 до ул. Югорского тракта.

Для участия необходимо до 29 июня зарегистрироваться.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 157, комментариев: 0
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