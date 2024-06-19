Сургутянам рассказали о мерах безопасности при неблагоприятной погоде

Сегодня, 19 июня, в Сургуте ожидается крайне неблагоприятная погода. В течение дня порывы ветра достигнут до 16-21 м/сек. Информацию об этом сообщили в МКУ «Единая дежурная-диспетчерская служба города Сургута».

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС-филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 19 июня 2024 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с ветром порывами до 16-21 м/сек», — говорится в сообщении.

Управление по делам ГО и ЧС дали жителям Сургута следующие рекомендации:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании — в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.

Ранее мы писали, что в Сургуте от сильного ветра повалило дерево.