Рыбак из Сургута выловил щуку размером с человеческий рост

Накануне рыбак из Сургута Сергей Балашов поймал щуку-гиганта. Он опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором поделился уловом. На фото мужчина держит гигантскую щуку весом более десяти килограммов.

«Удачная охота», — прокомментировал мужчина на своей странице во «ВКонтакте».

Своим удачным уловом решил поделиться еще один рыбак — Александр Угольников – защитник хоккейного клуба «Югра». Он поймал огромную рыбу-парусник отдыхая в Таиланде. Фото с трофеем опубликовали в группе хоккейного клуба во «ВКонтакте».

Напомним, что рыба-парусник считается самой быстрой в мире.