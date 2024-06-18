В Сургуте погибла женщина, выпав из окна многоэтажного дома

В Сургуте из окна многоэтажного дома выпала женщина. Трагедия произошла вечером накануне, 17 июня, на ул. Бахилова. Погибшей было 52 года, она являлась гражданкой другого государства, пишет Sitv.

«Факт гибели женщины установлен. Сургутянка выпала из окна многоэтажного дома», – сообщили в УМВД по ХМАО «Вестнику Сургутского района».

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее аналогичная трагедия произошла в одном из домов на ул. Быстринская в Сургуте. Из окна девятиэтажного дома выпала 20-летняя девушка.