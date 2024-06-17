Сургутянка лишилась 14 млн рублей после беседы с лженачальником

Жительница Сургута лишилась квартиры и сбережений после общения в мессенджере с мошенниками. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

В начала мая с 56-летней женщиной связался мужчина, который представился ее начальником. Он сообщил, что с ней свяжется куратор, представляющий интересы работодателя, по важному вопросу.

«Собеседник под видом куратора сообщил потерпевшей, что правоохранительные органы проводят в отношении нее проверку по факту перевода денежных средств в другое государство с целью финансирования преступной деятельности. В свою очередь, псевдосотрудник правоохранительных органов настоятельно рекомендовал следовать указаниям представителя кредитной организации», - говорится в сообщении.

В течение нескольких дней женщина под руководством звонивших оформила в разных банках кредиты на сумму 5,6 млн рублей и перевела деньги мошенникам. Также злоумышленники, якобы спасая сургутянку от черных риэлторов, заставили ее продать квартиру. Вырученные деньги в размере 6,9 млн рублей и накопления на сумму миллион рублей женщина вновь перевела мошенникам.

Общая сумма ущерба превысила 14 млн рублей.