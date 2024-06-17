Полицейские работают на месте смертельного ДТП с участием бетономешалки

Сегодня днем, 17 июня, на улице Сосновая в Сургуте возле 27 дома произошло тревожное дорожное происшествие. По имеющимся данным, 38-летний водитель спецтехники «HOWA», переехал насмерть 39-летнего мужчину. К сожалению, пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего», − сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Была ли это невнимательность со стороны водителя или же пешехода – пока неизвестно.