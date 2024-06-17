Спустя семь лет работы Татьяна Османкина покинула администрацию Сургутского района

Сегодня, 17 июня, заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина покинула свою должность. С 2017 года она являлась заместителем Андрея Трубецкого по социальным вопросам. Об этом мэр Сургутского района написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня на заслуженный отдых проводили Татьяну Николаевну Османкину. С 2017 года она работала моим заместителем по социальным вопросам. Курировала пять крупных направлений: образование, молодежную политику, культуру, спорт и защиту прав несовершеннолетних. Нацпроекты «Образование», «Демография» и «Культура». И не только успешно справлялась с таким масштабом работы, но и вывела ее на совершенно новый уровень», — пишет Андрей Трубецкой.

Под руководством Татьяны Османкиной в городе построено 45 социальных объектов, очереди в детские сады сократились. Также была улучшена организация школьников в учебном процессе. Среди значимых проектов Османкиной — мероприятия, организованные на большой юбилей города.

На данный момент неизвестно, кто займет новое место заместителя главы.