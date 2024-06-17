СГЭС заменили более тысячи уличных светильников

В Сургуте активно устанавливают новые сети уличного освещения. На сегодняшний день в городе заменили уже более тысячи светильников. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сургутские городские электрические сети».

Специалисты провели реконструкцию на улицах 60 лет Октября, Пионерской, Иосифа Каролинского, проезде Дружбы, частично на проспектах Ленина, Мира, в районе Черного Мыса и в 31 микрорайоне. Более пяти тысяч устаревших уличных светильников заменят на современные светодиодные отечественные производства. В основную их часть входит интеллектуальная система управления.

«Энергоэффективность новых светильников значительно выше устаревших натриевых ламп, потребление электроэнергии составляет всего 120 ватт вместо 250, при этом обеспечивается высокое качество освещения и более продолжительный период эксплуатации», — прокомментировал руководитель СГЭС Виталий Пак.

Кроме того, в начале июля энергетики начнут масштабную работу по строительству новых линий наружного освещения, протяженностью 50 километров. Объекты установят на местах, где освещения изначально не было. Освещение появится на пяти транспортных автомагистралях по направлению к дачным кооперативам Прибрежный, Старожил, Чернореченский, Виктория и Магистраль. Помимо этого, специалисты улучшат городскую среду рядом с образовательными и медицинскими учреждениями Сургута, пешеходные зоны и подъездные пути.

Напомним, что работы проходят в рамках концессионного соглашения с Администрацией Сургута.

«Важно отметить, что концессионное соглашение предусматривает не только реконструкцию и новое строительство. В первую очередь, мы круглосуточно занимаемся техническим обслуживанием системы уличного освещения Сургута, а также восстановлением поврежденных опор и светильников», — подчеркнул заместитель главного инженера по уличному освещению СГЭС Илья Егоров.

Отметим, что это первое в Сургуте концессионное соглашение, которое затрагивает и реконструкцию сетей уличного освещения, и благоустройство города. Оно заключено на 20 лет, а общий объем инвестиций предварительно оценивается в 650 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Сургутские энергетики приступили к обновлению уличного освещения.