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​«Русбизнесавто» передал шесть автобусов HIGER для Сургутских нефтяников

В Сургут «Русбизнесавто» привезут для нефтяников шесть автобусов с газовым двигателем

​«Русбизнесавто» передал шесть автобусов HIGER для Сургутских нефтяников
Фото: Пресс-служба «Русбизнесавто»

В Сургут поступит шесть междугородних автобусов с газовым двигателем. Ими будут пользоваться компании, занимающиеся строительством и обслуживанием нефтяной инфраструктуры в городе, сообщили в пресс-службе «Русбизнесавто».

«В Сургуте «Русбизнесавто» передал шесть междугородних автобусов с газовым двигателем HIGER KLQ 6119TQ компании, занимающейся строительством и обслуживанием нефтяной инфраструктуры. Автобусы будут использоваться для перевозки сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным «Русбизнесавто», с января по апрель 2024 года рынок новых туристических автобусов из Китая в ХМАО составил 40 единиц. В сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года, рынок вырос почти в два раза.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 170, комментариев: 0
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