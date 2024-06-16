Несколько улиц перекроют в Сургуте для проведения Крестного хода

В Сургуте в следующее воскресенье, 23 июня, перекроют несколько улиц для проведения Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы. Дороги закроют для транспорта с 09:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения введут:

по улице Мелик-Карамова: от улицы Федорова до улицы Геологической

по улице Геологической: от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского

по проспекту Пролетарскому: от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы

по проспекту Мира: от улицы 30 лет Победы до проезда к бульвару Писателей между торговым центром «Престиж» и школой №27

по улице Университетской: от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского.

Автомобилистов просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.