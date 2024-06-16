Мост через Обь в районе Сургута будут перекрывать ночами

Мост имени Солохина, расположенный в районе Сургута, будут перекрывать ночами с 17 по 26 июня. Специалисты проведут обследование объекта, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«С 17 по 26 июня включительно на мосту имени Валентина Фёдоровича Солохина (мост через реку Обь в районе г. Сургута), по которому проходит автодорога г. Нефтеюганск – г. Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста», - говорится в сообщении.

В эти дни движение транспорта будет полностью перекрываться с 01:00 до 04:00.