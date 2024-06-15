16 июня на время будет перекрыто движение автомобилей у сургутской мечети

В Сургуте 16 июня с двух часов ночи до семи утра перекроют движение автомобилей в районе мечети: это связано с проведением ритуальной молитвы мусульман, посвященной празднику Курбан-байрам.

Движение будет перекрыто:

по улице Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным;

по проспекту Набережный от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.

«В целях безопасности в Соборной мечети города будут установлены дополнительные ограждения и металлорамки. Правопорядок и общественную безопасность обеспечат сотрудники УМВД России по г. Сургуту», — сообщает пресс-служба администрации города и просит учитывать ограничения при планировании поездок в это время.