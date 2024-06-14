Полностью благоустроенный парк в 20А микрорайоне появится в Сургуте уже в следующем году

В Сургуте стартовали работы по благоустройству парка в 20А микрорайоне. За проект горожане проголосовали в прошлом году, а оценить его они смогут уже в текущем. Общественное место преображается поэтапно, сообщает Администрация города.

«В 2022 году там обустроили спортивную площадку. Следующим этапом стала площадка для выгула собак и дорожно-тропиночная сеть. Проект также вошел в число победителей по итогам рейтингового голосования среди жителей города по выбору объектов для благоустройства. Имеем положительные отклики жителей. В 2024 году здесь появится сцена для проведения досуговых мероприятий, в северной части парка – еще одна спортивная площадка», — рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Кроме того, в этом году на территории парка установят освещение и скамейки. Завершение очередного этапа благоустройства следует ждать до 30 сентября.

«Ведутся подготовительные работы. Территория проведения работ огорожена в целях безопасности жителей. С понедельника завозим технику. Проблем нет. Материалы закуплены. Тропинки будут выполнены из тротуарной плитки. Сцену изготовим из лиственницы, также будет применена профильная труба», — добавил заместитель директора подрядной организации Владимир Федоришин.

Стоит отметить, что при благоустройстве парка и прокладывания дорожно-тропиночной сети специалисты сохранят ценные породы деревьев по максимуму.

«Для проведения сноса зеленых насаждений застройщик получил необходимое разрешение. Оно было выдано после тщательного обследования специальной комиссией каждого дерева в парке в границах, где запланированы работы. В итоге количество насаждений, которые требуется убрать для благоустройства, сокращено более чем в четыре раза. Территория парка заболоченная. Деревья имеют поверхностную корневую систему, много больных, с трещинами, которые при сильном ветре могут упасть. Их и решено убрать. Здоровые деревья и, конечно, особо ценные, такие как кедр, будут сохранены», – отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Благоустройство всей парковой зоны планируют завершить в 2025 году. Последним этапом работ станет установка детской площадки.