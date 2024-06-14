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​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 июня? // АФИША
Фото: Центр культуры «Камертон» / vk.com

15 июня

Концерты в рамках проекта «Летние филармонические сезоны»

Место проведения: площадь Советов, Энгельса, 18. Время: на протяжении дня.

Сургутская филармония представляет одно из ярких и необычных событий июня — музыкальные концерты под открытым небом в рамках проекта «Летние филармонические сезоны». В честь юбилея города творческие коллективы Сургутской филармонии представят 14 концертов. Это событие создаст праздничное настроение детям и взрослым.

В 13:00 и 17:00 для сургутян и гостей города выступит ансамбль русских народных инструментов «Ларец». В 13:00 они представят программу «Как трещотка баян обыграла», а в 17:00 — «Вальсирующий аккордеон».

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03, +7 (3462) 63-71-95, +7 (3462) 34-48-18. Вход свободный. 6+

Струнный квартет QUADRO: The Best

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на большой концерт струнного квартета «QUADRO» (усиленного перкуссией) с программой «THE BEST». Для гостей прозвучат мировые и российские рок и поп хиты, а также музыка из популярных фильмов и сериалов в забойных авторских струнных аранжировках.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: вход — 500 рулей, билет с местом в первом ряду − 700 рублей. 12+

Выставка «КАРТОНиЯ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: по расписанию работы учреждения.

В рамках проекта в залах «Порта» представлены объемные и плоскостные художественные работы, созданные из картона в различных техниках по мотивам литературных произведений Александра Сергеевича Пушкина сургутскими художниками и творческими коллективами.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 50 до 150 рублей, посещение интерактивной программы − 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Литературно-музыкальные встречи «Винил по пятницам»

Место проведения: проспект Мира, 37/1, библиотека №15. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожанам и гостям города предоставляется возможность по-новому взглянуть на мир виниловой музыки и послушать исполнителей, как прошлого, так и нынешнего века в проверенном временем формате долгоиграющей пластинки.

На мероприятии гости:

— обсудят историю появления любимых песен, творчество любимых композиторов, исполнителей и коллективов;

— посмотрят видеофрагменты опер, балетов, спектаклей;

— послушают концертные записи отечественных и зарубежных артистов;

— узнают, какую музыку предпочитали известные писатели и поэты.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

16 июня

Выставка «Таежная мастерская»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: по расписанию работы учреждения.

Для жителей Сургута подготовили этнографическую выставку «Таежная мастерская», с помощью которой они узнают о традиционных видах ремесел коренного населения нашего региона. Инструменты и орудия труда, представленные на выставке, в недавнем прошлом обеспечивали сургутских ханты всем необходимым: одеждой, посудой, мебелью, средствами передвижения, промысловым инвентарем. Каждая семья владела навыками обработки традиционных материалов, оттачивала мастерство и передавала эти знания из поколения в поколение.

Телефон для справок: 90-77-34. Вход свободный. 0+

Концерты в рамках проекта «Летние филармонические сезоны»

Место проведения: площадь Советов, Энгельса, 18. Время: на протяжении дня.

На втором дне музыкальных концертов под открытым небом для сургутян выступит камерный оркестр русских народных инструментов «Былина». На 13:00 они подготовили программу «Плюшка в стране Инструменталии», а на 17:00 — «От фолка до рока».

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03, +7 (3462) 63-71-95, +7 (3462) 34-48-18. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Ловец солнца»

Место проведения: Арт-Резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 12:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на удивительный мастер-класс по созданию украшений из стекла. На мероприятия гости познакомятся с различными видами стекла и инструментами для работы с ним. Также пройдут обучение основам техники безопасности и правилам работы со стеклом, и, конечно, создадут своих первых произведений искусства из стекла.

Телефон для записи: 38-09-02. Цена билета: 1800 рублей. 3+


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Сегодня в 14:25, просмотров: 188, комментариев: 0
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