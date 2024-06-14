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​В Сургуте вернули особый противопожарный режим

Мэрия Сургута ввела особый противопожарный режим в городских лесах

​В Сургуте вернули особый противопожарный режим
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

Администрация Сургута с 14 июня установила повышенный класс пожарной опасности на территории городских лесов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 14.06.2024 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — сказано в сообщении.

Ранее особый противопожарный режим действовал в Сургуте с 28 апреля по 12 мая. В этот период вводится ряд ограничений: запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 220, комментариев: 0
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