В Сургуте состоится чемпионат по «Своей игре» в личном и командном зачетах

Интеллектуальный клуб города Сургута проведет открытый чемпионат по «Своей игре», где от участников потребуется эрудиция и умение быстро отвечать на вопросы на самые разные темы. Мероприятие состоится 29-30 июня. Участвовать смогут любители интеллектуальных состязаний в личном и командном зачетах.

Регистрация на участие открыта до 27 июня, и все желающие могут подать заявку через онлайн-форму по ссылке.

Чемпионата будет проходить на двух площадках в Сургуте:

29 июня в Интеллектуальном клубе на проспекте Ленина, 35: в 15:00 начнется командная «Своя игра» в формате «Эрудит-квартет», за которой в 17:00 последуют отборочные игры личного зачета.

30 июня мероприятия переедут в Школу 21 на улице Иосифа Каролинского, 14/1, где в 15:00 пройдет утешительный финал личной «Своей игры», а в 16:00 состоится главный финал по телевизионным правилам. Стоимость участия составит 400 рублей с человека и 800 рублей с команды.