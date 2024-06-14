Разработанная в Юнипро программа способствует созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями

Разработанный в Юнипро проект «Территория равных возможностей» способствует созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями в регионах присутствия компании.

Финансовые средства для ее наполнения были перечислены в этом году сургутской общественной организации Всероссийского общества инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (СООИ ВОИ).

Первый этап – приобретение на средства филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» ноутбуков и лазерного МФУ -- уже реализован.

Второй этап – открытие курсов компьютерной грамотности -- запланирован на сентябрь 2024 г.

На третьем этапе до конца 2024 года будет приобретен специальный автомобиль для перевозки людей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таким образом спецтранспорт будет использоваться в качестве социального такси.

В Сургуте живут более 19 000 инвалидов, и приобретение транспорта значительно упростит перевозку людей с ограниченными возможностями в больницы и социальные учреждения.

Юрий Александров, председатель СООИ ВОИ:

- Инклюзивный проект «Территория равных возможностей» реализуется совместно с нашим социальным партнером филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Изучив запросы членов общества, мы приняли решение обучать компьютерной грамотности на постоянной основе. Уже в сентябре мы начнем соответствующие занятия. Ну а приобретенный транспорт будет иметь все необходимое для перевозки людей, передвигающихся на креслах-колясках. Благодарим за эту поддержку. Надеемся, что сотрудничество с Сургутской ГРЭС-2 будет продолжено и в дальнейшем.