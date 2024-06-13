Специалисты СГЭС восстановили электроснабжение в западном жилом районе города

В день празднования Дня России и 430-летия Сургута в городе случилось аварийное отключение электроэнергии в западном районе. Причина отсутствия напряжения — аварийное отключение электричества в вышестоящей сетевой организации. Ресурс частично отсутствовал на улицах Крылова, Белецкого, Усольцева, Привокзальная и Грибоедова, сообщила пресс-служба СГЭС.

«Напоминаем, что подача электроэнергии в МКД города Сургута осуществляется от двух независимых источников питания (два кабельных ввода). При проведении плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работ энергетиками, УК и ТСЖ обязаны перевести нагрузки на второй питающий кабель. Однако недобросовестные обслуживающие организации халатно относятся к своим обязанностям и оставляют жителей домов без электроснабжения. Накануне в западном районе напряжение отсутствовало по одному вводу, однако технический персонал УК не перевел нагрузки на второй питающий кабель, оставив жителей домов частично без электроэнергии», — прокомментировал заместитель исполнительного директора СГЭС Сергей Ковин.

Однако жители западного района остались без электроэнергии не на долго. Уже в течении часа энергетики СГЭС перевели нагрузку и возобновили подачу ресурса.