Сургутянка завоевала золото на чемпионате России по бильярдному спорту

Жительница Сургута Алина Зябирова завоевала золотую медаль на чемпионате России по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида» среди женщин. Среди мужчин победителем стал представитель Ростовской области Иосиф Абрамов, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Торжественное закрытие чемпионата состоялось накануне, 11 июня, в Сургуте. Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса «Премьер-Арена».

Сегодня, 12 июня, в Сургуте стартует чемпионат мира по бильярдному спорту. Он продлится до 16 июня. Югорский город в третий раз станет мировой столицей бильярда.