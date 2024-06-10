Пьяный вахтовик, летевший из Сургута в Москву, открыл аварийную дверь самолета

Пьяный вахтовик, летевший на самолете из Сургута в Москву, открыл аварийную дверь по время посадки. Инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, мужчина стал жаловаться на духоту в салоне и решил поскорее покинуть самолет. В какой-то момент он дернул ручку двери аварийного выхода, и та открылась.

По данным журналистов, нетрезвым пассажиром оказался вахтовик из Краснодарского края. Его задержала полиция. В результате инцидента никто не пострадал.