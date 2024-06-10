Выставка «Вдохновленные Севером» открылась в Сургуте

7 июня в Сургутском художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Вдохновленные Севером», объединившей не только полотна выдающихся мастеров, но и северные музеи, в собраниях которых они хранятся.

Культурный обмен – это важная составляющая отношений между художественными музеями разных городов и регионов. Он позволяет создавать уникальные выставочные проекты и расширяет наши творческие горизонты. Новая выставка – это подарок любимому городу к 430-летию со дня его основания.

Мероприятие началось с выступления струнного квартета Perfecto Сургутской филармонии . Представить выставку сургутскому зрителю, поддержать и поздравить СХМ приехали руководители музеев-партнеров выставки: Светлана Юрьевна Сидорова, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения и Елена Викторовна Кондрашина, директор Государственного художественного музея.

С приветственным словом выступила заместитель Главы города Анна Николаевна Томазова. К поздравлениям присоединились партнеры музея: Наталья Владимировна Кикор, генеральный директор Проектного холдинга ВИНЧЕРА и пресс-секретарь филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" Артём Александрович Высоцкий.

Открытие выставки завершилось экскурсией, в ходе которой гости познакомились с произведениями выдающихся русских художников, воодушевленных и покоренных Севером!

Выставка «Вдохновленные Севером», являющаяся частью музейного проекта «Искусство объединяет», организована при поддержке филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» и заместителя председателя Тюменской областной Думы Галины Александровны Резяповой.