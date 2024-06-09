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​Сурутяне обсудили патриотическое воспитание молодежи с белорусскими коллегами

В Сургуте гостила делегация из Беларуси

​Сурутяне обсудили патриотическое воспитание молодежи с белорусскими коллегами
Фото: admsurgut.ru

Встреча, посвященная патриотическому воспитанию молодежи и дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Беларусью, прошла на минувшей неделе в Сургуте. Как передает пресс-служба администрации города, в ней участвовали представители мэрии, участники международного проекта «Содружество» из Белоруссии, а также общественники, молодежь и юнармейцы. По видеосвязи к встрече присоединились жители города-побратима Гомель.

Среди прочего, они обсудили проекты «Знамя Победы», «Герои земли сургутской», «Без срока давности», «Уроки мужества» — они реализуются в Сургуте; также разговор шел об аналогичных и других проектах, которые проводятся в городах Беларуси.

Некоторые будут воплощаться совеместными усилиями: в числе инициатив, которые реализуются сургутянми вместе с представителями Белорусского союза молодежи, — интерактивные проекты, направленные на изучение культурного и исторического наследия обеих стран.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 147, комментариев: 0
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