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​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян

В Сургуте гостит пилотажная группа «Русские Витязи»

​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян
Фото: admsurgut.ru

Легендарные самолеты-истребители, которые показывают фигуры высшего пилотажа на авиашоу «Русских Витязей», воочию увидели сургутские школьники, которых пилотажная группа пригласила на экскурсию.

«Школьники нашего города находились в ожидании несколько дней, — рассказывает заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова. — Встречи состоялись. Накануне пилотажная группа побывала в двух общеобразовательных учреждениях. Четыре пилота и командир давали интервью, рассказывали ребятам о своем становлении, профессиональном и личном опыте. Конечно, отрадно, что более 250 сургутских ребят смогли очно встретиться с легендарными летчиками. Сегодня еще порядка 150 детей принимают участие в экскурсии на летном поле. Это очень значимо. Такие встречи важны для ребят, для некоторых это первый шаг к выбору профессии. У нас даже есть пример, когда встреча со знаменитыми летчиками в 2022 году подтолкнула одного из лицеистов принять осознанное решение и сейчас он обучается в Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов».

Как отмечают в пресс-службе администрации города, дети не только оценили экстерьер самолетов, но и были приглашены внутрь — побывали в кабине пилотов, летчики же рассказали им о технике, роли истребителей в обеспечении безопасности страны и ответили на посыпавшиеся вопросы.

Увидеть самолеты «Русских Витязей» в небе можно уже сегодня: пилотажная группа прилетела в Сургут уже в четвертый раз — сегодня поздравит город с 430-летием.

Выступление планируется в 16 часов — время может быть изменено, если погодные условия изменятся. Пока же, впрочем, синоптики прогнозируют ясный и теплый день — самое время для праздника на открытом воздухе. Наблюдать фигуры высшего пилотажа можно будет с Югорского тракта.


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09 июня в 08:38, просмотров: 3739, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
09 июня в 11:32
Миссия «Витязей», в которой присутствуют встречи с детьми в школах и происходит показ детям техники из кабины пилота, это на три порядка важнее любого фэнтези фестиваля, организуемого заместителем Губернатора Югры Еленой Шумаковой.
Респект и уважение пилотажной группе «Русские Витязи!».
Alkonowa1ow
09 июня в 22:57
Прекрасная солнечная и жаркая погода создала комфортные условия для выступлений и женской пилотажной группы «Барсы», и группы высшего пилотажа «Русские витязи», и для многочисленных сургутян, собравшихся на Югорском тракте от перекрёстка с ул. Энергетиков до перекрёстка Виктора Пархомовича. Визуально можно было определить количество собравшихся -около 20 тысяч человек. Тех, кто пришёл на авиашоу «Барсов» и «Русских витязей». Среди зрителей были замечены Председатель Думы Сургута Максим Слепов, депутат Думы Югры Ринат Айсин и другие представители сургутского истеблишмента.
Описывать шоу «Барсов» и «Русских витязей» нет смысла. Его нужно увидеть, чтобы предаться восхищению более 2-х часового волшебства в небе, в исполнении асов авиации и 30-х годов, и современных 40-тонных «Сушек». Такое мастерство пилотов в небе Сургута, в честь 430-летия города, дорогого стоит. !
А первый визит «Русских витязей» в Югру состоялся в сентябре 2007 года и посвящён он был 425-летию города Ханты-Мансийска и в Сургуте 50-летию высадки первого десанта геологи в Сургут.
Хорошо помню, что самолеты пилотажной группы Су-27 базировались в Сургуте. А на авиашоу в Ханты-Мансийск вылетали из Сургута и возвращались затем назад в Сургут. На следующий день состоялось их выступление в Сургуте. Погода была облачная и пилотажная группа не смогла показать все на что она была способна. Тем не менее на площади перед СурГУ, на территории «ИКЦ «Старый Сургут» и прилегающих улицах города собралось около 100 тысяч сургутян. Александр Леонидович Сидоров так объяснил такой запредельный интерес к выступлению пилотажной группы. Он сказал, что это менталитет русского человека, который всегда интересовало оружием. Кроме того, это было первое выступление известной в мире авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Поэтому посмотреть это действо, да ещё в центре города, стремился каждый, кто в этот день был в городе.
Почему в сентябре 2007 года «Витязи» выступали над самим городом, не над поймой реки Обь? Благодаря Николаю Строжуку. Потому что восточная часть города ещё была в болотах, в посёлке Взлетный и промзонах. «Сторжуковских муравейников» там, как и самого Николая Калинниковича ещё не было. Поэтому пилоты из группы «Витязей» летали спокойно над восточной части города: над 30, 31, 32 мкр и многочисленными промзонами.
Спустя 17 лет, 9 июня «Русские витязи» летали над поймой Оби, а для зрителей перекрыли участок объездной дороги.
После реализации нового Генплана города, когда жилые высотные дома придут в пойму Оби, через 20 лет, зрителям придётся по новому 2-му автомобильному мосту перебираться на левый берег Оби для посещений очередного авиашоу пилотажной группы «Витязи».
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