Врачи рассказали статистику детских травм из-за самокатов и велосипедов в ХМАО

За последние две недели в Сургутскую травматологическую больницу попали 24 ребенка после катания на самокатах. Еще 12 — получили повреждения на велосипедах. Часть детей госпитализировали, некоторым из них даже после выписки придется пол-лета провести на костылях, в гипсе или аппарате Илизарова, рассказали в Депздраве Югры.

«Сегодня здесь продолжает лечение 12-летняя девочка, экстренно доставленная бригадой скорой помощи из Нефтеюганска. Она перебегала проезжую часть и угодила под колеса мотоцикла. У ребенка диагностированы переломы и сотрясение головного мозга. Неделю несовершеннолетняя пациентка провела в реанимации, а теперь проходит курс реабилитации в детском отделении травматологии и ортопедии. Это самый серьезный случай на начало летнего сезона», — говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте начали проверку после наезда электросамоката на ребенка.