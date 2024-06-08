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​24 ребенка попали к сургутским травматологам после катания на самокатах

Врачи рассказали статистику детских травм из-за самокатов и велосипедов в ХМАО

​24 ребенка попали к сургутским травматологам после катания на самокатах
Фото: Депздрав Югры

За последние две недели в Сургутскую травматологическую больницу попали 24 ребенка после катания на самокатах. Еще 12 — получили повреждения на велосипедах. Часть детей госпитализировали, некоторым из них даже после выписки придется пол-лета провести на костылях, в гипсе или аппарате Илизарова, рассказали в Депздраве Югры.

«Сегодня здесь продолжает лечение 12-летняя девочка, экстренно доставленная бригадой скорой помощи из Нефтеюганска. Она перебегала проезжую часть и угодила под колеса мотоцикла. У ребенка диагностированы переломы и сотрясение головного мозга. Неделю несовершеннолетняя пациентка провела в реанимации, а теперь проходит курс реабилитации в детском отделении травматологии и ортопедии. Это самый серьезный случай на начало летнего сезона», — говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте начали проверку после наезда электросамоката на ребенка.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 102, комментариев: 0
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