Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

8 июня

Экскурсии в рамках музейного фестиваля «Мой город»

Место проведения: автобусы отходят от Мемориала Славы со стороны улицы Гагарина. Время: на протяжении дня.

Сургутский краеведческий музей представляет одно из ярких событий июня – музейный фестиваль «Мой город». Это экскурсионный марафон по городским улицам и музейным экспозициям, посвящённый 430-летию Сургута.

Гостей праздника ждут автобусные экскурсии по городу «Сургут: вчера, сегодня», пешеходные экскурсии по исторической части Сургута, организованные экскурсии по выставкам Сургутского краеведческого музея. Стартуют автобусные и пешеходные маршруты от памятного знака «Сургутский кремль», установленного на месте укреплений, возведенных в 1594 году (территория Мемориала Славы). Автобусы отходят в 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00.

В 12:00, 14:30 и 17:00 для сургутян и гостей города будут организованы увлекательные экскурсии во всех структурных подразделениях Сургутского краеведческого музея.

В Музейном центре по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2 в сопровождении экскурсовода можно посетить выставки:

- «Берега», где сургутян познакомят с природными особенностями региона, с историей освоения человеком главной водной артерии Западной Сибири – р. Обь;

- «Город С», где можно совершить увлекательное путешествие в историческое прошлое Сургута;

- «Праздник города», где можно узнать, как отмечались дни рождения Сургута в разные годы;

- «Северное сияние» - знакомство с единственной в Западной Сибири энтомологической музейной коллекцией, включающей 750 видов насекомых.

В Доме купца Г.С. Клепикова по адресу ул. Просвещения, д. 7, представлены подлинные атрибуты купеческого быта.

В Центре патриотического наследия выставка «Фронтовые подруги» по адресу ул. Просвещения, д. 7/1, раскрывает бесценный вклад женщин в дело Великой Победы над фашизмом.

Ощутить атмосферу 60-х годов прошлого века сургутяне и гости города смогут в Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» по адресу ул. Терешковой, д. 49. Экспозиция дома первооткрывателя сибирской нефти раскроет историю жизни легендарного геолога.

Телефон для справок: 51-68-17. Вход свободный, без предварительной записи. 3+

Выставка «Русские витязи»

Место проведения: Исторический парк «Россия - Моя история. Югра», Мелик-Карамова, 4/4. Время совпадаем с графиком работы учреждения.

С 7 июня начнет работать выставка «Русские витязи», посвященная нашим давним друзьям авиационной группе высшего пилотажа. Посетители смогут увидеть уникальные видеозаписи полётов, поближе познакомиться с истребителями и узнают историю возникновения пилотажной группы, которая известна во всей России. Выставка создавалась специально к приезду группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

Презентация дебютного альбома «АСТРОПОЕЗД»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:30.

В Невесомости состоится презентация дебютного альбома «АСТРОПОЕЗД» сибирского электронного инди-поп дуэта «ЭХОСФЕРА». Альбом полон эксклюзивного, живого и приятного, откровенно вдохновляющего материала об особенностях рефлексии в мегаполисе.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300, в день мероприятия − 500 рублей.

Новый спектакль Сургутского театра – динамичное переложение гоголевского текста с сохранением атмосферы, языка и стиля автора. Но это история не столько об обманутом плуте, сколько о заплутавшем обманщике.

Спектакль «Игроки» по Гоголю

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

История о мошенниках превращается в буффонаду, яркую вечеринку с блестками и мишурой. Ее центр − умелый шулер и поклонник искусства обмана Ихарев. Он отмечает выигрыш огромной суммы как главную победу в жизни. В поблёскивающем мишурой калейдоскопе вертятся комбинации и ходы той игры, которая сделала его победителем. Приторное шоу оставляет горькое послевкусие: отыскались плуты, которые смогли переплутовать главного героя. Как это произошло? Почему он остался в дураках? И как долго будет длится та игра, тот праздник да и жизнь вообще, что построены на лжи и обмане?

Телефон для справок:+7 (3462) 53-03-17, +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: от 700 до 1 000. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

9 июня

Спектакль «Как страусенок друзей искал»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Что мы знаем об Африке? Африка - ужасна! Африка - опасна! А давайте отправимся в путешествие и познакомимся с жителями этого таинственного континента поближе. В один из жарких дней маленький любознательный Страусёнок делает первые шаги, всё ему неизвестно и незнакомо. Звери и птицы, которых он встречает, дают ему ценные советы. Так он узнает окружающий мир и находит себе верных друзей. Увлекательное путешествие, пропитанное солнцем и африканскими ритмами, − ждет вас!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03, +7 (3462) 63-71-95, +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: от 500 рублей. 0+

Авиашоу «Русских витязей»

Место проведения: за выступлением пилотажных групп можно будет наблюдать с Югорского тракта. Время: 15:00 до 18:00 (возможны изменения в зависимости от погодных условий).

В Сургут снова прилетят «Русские витязи». Легендарная пилотажная группа выступит в небе в канун Дня России и Дня города. Вместе с «витязями» выступят и сургутские «Барсы»

Телефон для справок: 58-90-90. 0+