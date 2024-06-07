9 новых автобусов большого класса выйдут на маршруты в Сургуте

В Сургуте на маршруты выйдут 9 новых автобусов большого класса. Они уже поступили в АО «СПОПАТ». Сейчас автобусы проходят техосмотры и готовятся к оформлению, сообщает пресс-служба администрации города.

«Новые автобусы изготовлены в городе Нефтекамске, на предприятии ПАО «НЕФАЗ», имеют вместимость 98 мест, из которых 31 – для сидения. Они оборудованы откидным трапом и площадкой для размещения инвалидной коляски. Все единицы транспорта будут направлены на обеспечение движения маршрутов 45 и 47 и в ближайшее время выйдут на линию», - говорится в сообщении.

Ранее АО «СПОПАТ» ввел в эксплуатацию 30 новых автобусов. Еще один поступит в августе. Пополнение подвижного состава на предприятии продолжится, заверили в мэрии.