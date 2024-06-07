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​В Сургуте отмечают катастрофическое снижение спроса на вторичку

Цены на жилье на вторичном рынке в Сургуте упали из-за низкого спроса

​В Сургуте отмечают катастрофическое снижение спроса на вторичку
Фото: ru.freepik.com

Риэлторские конторы Сургута зафиксировали катастрофическое падение спроса на жилье на вторичном рынке. Доля сделок по покупке вторички за последние месяцы снизилась до рекордных показателей, рассказала «Югорскому снегирю» ведущий риелтор регионального отделения одного из крупных агентств недвижимости Гульгена Соснина.

«Что касается жилья на вторичном рынке, то интерес потенциальных покупателей к квартирам в этом сегменте очень низкий. Сделок по продаже-покупке мало не то, чтобы для отдельного риэлтора, а на всю компанию в целом, − рассказала риелтор. − Стоимость вторички мы вместе с клиентами снижаем на определенную сумму еженедельно. Однако такое постепенное снижение, даже до 700 тысяч рублей, нам никакую погоду не играет абсолютно. Изменений нет никаких».

Причина снижения спроса − высокие ставки по кредитам и льготным ипотечным программам, которые действуют на первичном рынке. Между тем интерес на жилье в новостройках остается довольно высоким.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 21, комментариев: 0
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          [0]=>
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