Цены на жилье на вторичном рынке в Сургуте упали из-за низкого спроса

Риэлторские конторы Сургута зафиксировали катастрофическое падение спроса на жилье на вторичном рынке. Доля сделок по покупке вторички за последние месяцы снизилась до рекордных показателей, рассказала «Югорскому снегирю» ведущий риелтор регионального отделения одного из крупных агентств недвижимости Гульгена Соснина.

«Что касается жилья на вторичном рынке, то интерес потенциальных покупателей к квартирам в этом сегменте очень низкий. Сделок по продаже-покупке мало не то, чтобы для отдельного риэлтора, а на всю компанию в целом, − рассказала риелтор. − Стоимость вторички мы вместе с клиентами снижаем на определенную сумму еженедельно. Однако такое постепенное снижение, даже до 700 тысяч рублей, нам никакую погоду не играет абсолютно. Изменений нет никаких».

Причина снижения спроса − высокие ставки по кредитам и льготным ипотечным программам, которые действуют на первичном рынке. Между тем интерес на жилье в новостройках остается довольно высоким.