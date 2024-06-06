На дорогах Сургута обновляют разметку

На 152 участках дорог Сургута обновят разметку. Подрядная организация планирует провести работы на территории более 850 км до середины лета, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Особое внимание уделяется пешеходным переходам возле образовательных учреждений — их в городе 38. На данный момент разметка обновлена на 28 из них. На 25 дорогах города с четырехполосным движением двойную сплошную линию нанесут термопластиком. Особенность дорожной разметки из термопластика в том, что она более долговечная», − рассказали в мэрии.

Возможны и отклонения от графика из-за неблагоприятных погодных условий. Для того чтобы нанести дорожную разметку, необходимо, чтобы дорога была сухой, а температура дорожного покрытия превышала +5 °C.