В Сургуте вновь выступит легендарная пилотажная группа

Юбилей — высоко в небе: в Сургут снова прилетят «Русские витязи». Легендарная пилотажная группа выступит в небе в канун Дня России и Дня города — напомним, ныне Сургут празднует юбилей; 430 лет со дня основания.

Вместе с «витязями» выступят и сургутские «Барсы», отмечают в пресс-службе администрации города.

Авиашоу намечено уже на эти выходные — смотрите в небо 9 июня в 16.00; впрочем, время будет уточняться в зависимости от погоды.

«За выступлением пилотажных групп можно будет наблюдать с Югорского тракта, — говорят в мэрии. — Для обеспечения безопасности и удобства посетителей будет перекрыто движение по Югорскому тракту от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Виктора Пархомовича 9 июня с 15.00 до 18.30».