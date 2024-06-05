Водитель из Сургута предлагает «покатушки по Югре» под веселую музыку и алкоголь

Водитель из Сургута решил заработать на необычной услуге. Он предлагает возить людей на автомобиле по разным городам Югры, при этом пассажиры могут пить алкоголь, слушать любимую музыку и веселиться.

«Я предлагаю комфортную поездочку с разумным опытным водителем, который, к тому же еще, при желании, поддержит вашу увлекательную беседу, потравит парочку отборных шуточек, поугарает вместе с вами и после мини-путешествия довезет домой в целости, сохранности и состоянии подшофе», – говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

Отправиться в поездку можно в компании 3-4 человек. «Покатушки» обойдутся в сумму от 2,5 до 8 тысяч рублей в зависимости от расстояния. Водитель предлагает путешествия в Покачи, Ханты-Мансийск, Когалым и Нефтеюганск. Автор объявления уверен, что такая поездка даст возможность эмоционально разгрузиться и отдохнуть.