В Сургуте прошел очередной фестиваль «Мангазейский ход»

Масштабное летнее празднование 430-летия Сургута стартовало с традиционного и любимого многими жителями фестиваля исторической реконструкции «Мангазейский ход». Он прошел в восьмой раз, на этот раз площадкой выступил Ледовый дворец спорта. Организовали это событие специалисты историко-культурного центра «Старый Сургут» при поддержке администрации города.

«В этом году фестиваль особый. Он проводится в преддверии 430-летнего юбилея Сургута. Наш фестиваль – это ожившие страницы истории. Это и семейный праздник, посетив который родители и дети могут погрузиться в историю города. Благодарю гостей, участников фестиваля за возможность окунуться в ту эпоху и гордиться родной землей», – обратилась к пришедшим в Ледовый дворец горожанам заместитель главы Сургута Анна Томазова.

«История фестиваля длится с 2008 года, – рассказал директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. – Ключевые локации, которые фестиваль всегда предусматривал, здесь представлены. География участников: Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижний Тагил, Горно-Алтайск. Фестиваль развивается, прирастает новыми участниками и событиями, появляются новые группы, музыкальные инструменты. Сценарный ход изменяется таким образом, чтобы фестиваль демонстрировал разные этапы исторического развития нашего региона».

Первый гвоздь программы – торжественное открытие с прологом «Под парусом в Сибирь». Участники омского военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири» показали реконструкцию битвы XVII века – когда на одном поле могли встретиться люди с рыцарскими доспехами и огнестрельным оружием.

«Мы погружаем в эпоху семнадцатого века, – объяснил руководитель военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири» Василий Минин. – Это очень интересная эпоха: столкновение двух военных технологий, древне-рыцарской с использованием рыцарских доспехов, тяжелого ручного холодного оружия и огнестрельного оружия. Эпоха, когда шли серьезные преобразования в мире. Сегодня гости фестиваля могут померить доспехи, пострелять из лука, научиться фехтованию. С Сургутом у нас длительное сотрудничество. На фестивалях выросло целое поколение с очень правильным отношением к своей истории».

Гости «Мангазейского хода» могли погрузиться в атмосферу северного города в начале 1600-х годов. Для этого работали такие тематические площадки: «Лагерь служилых людей» с выставкой доспехов и снаряжения, фотозоны, мастер-классы по различным традиционным ремеслам и культуре коренных народов.

Второй гвоздь программы – концерт группы «Новая Азия» из Горно-Алтайска. Музыканты представили программу из этнического рока с многогранным горловым пением.

При поддержке Администрации Сургута