В Сургуте в СНТ «Газовик» завершили противопаводковые мероприятия. Специалисты очистили от заторов реку Черная, которая вышла из берегов и затопила дачные участки. Об этом со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС сообщает телеграм-канал администрации города.

«Спасателями от заторов очищено около 2300 метров реки Черная, из воды извлечено более 180 поваленных деревьев. Сургутской ГРЭС-2 обеспечен максимальный водосброс из водохранилища», - сказано в сообщении.

С 15 мая уровень воды снизился на 165 см, река вернулась в свое русло. Владельцам дачных участков оказали помощь в локальной откачке воды с подтопленных территорий, добавили в мэрии.

Река Черная после вскрытия льда вышла из берегов и подтопила несколько десятков дачных участках в СНТ «Газовик». Власти ввели режим повышенной готовности. Для возможных пострадавших подготовили пункт временного размещения в гостинице «Обь».