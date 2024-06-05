16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7574   EUR  96,5630  

Новости

Больше новостей
В летние каникулы вы поедете отдыхать…
Комментировать
0
Кандидатура главы Тюмени Руслана Кухарука на должность губернатора Югры — это...
Комментировать
0
Как вы оцениваете 14 лет губернаторства Натальи Комаровой?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутян приглашают на арт-фестиваль «Рыбное место»

В День города для сургутян организовали арт-фестиваль «Рыбное место»

​Сургутян приглашают на арт-фестиваль «Рыбное место»
Фото: Культурный центр «Порт»

В День города, 12 июня, в Сургуте пройдет арт-фестиваль «Рыбное место». Мероприятие объединит музыку, живопись, современное искусство и состоится на двух площадках:

− 13:00 до 18:00 в Галерее современного искусства «Стерх» активная программа мастер-классов, игр и работа выставок;

− с 16:00 до 20:00 в Культурном центре «Порт» джазовая музыкальная программа.

«Рыбное место» − перевод с хантыйского языка слова «Сургут». В День города мы предлагаем горожанам по-новому открыть для себя этимологию его названия и наполнить ее новыми смыслами и визуальной составляющей», − рассказали в пресс-службе учреждений.

В Галерее «Стерх» ждут тематические мастер-классы по росписи кулонов от фестиваля молодежной инициативы и развития «YOU», по коллажам от эко-бренда «YAM'», по росписи одежды от художника Марины Нарейко, по акварельной живописи от художественной студией имени Виталия Горды, по созданию тематических сувениров от семейной творческой мастерской «Стершонок», настольные игры «Тут Сургут» и «Умный человек» и театральные игры для детей. Также сургутяне смогут посетить выставки «О чем рассказала река» и «Арт-Сургут`24».

Музыкальная программа в «Порту» будет целиком посвящена джазу. На сцене фестиваля выступят лучшие джазовые музыканты в составе от стандартного квинтета до духового оркестра и исполнят как классические произведения, так и авторскую музыку.

Состав музыкантов: Андрей Злоян (гитара, Тюмень), Василий Подлесный (клавиши, Ноябрьск), Алёна Поль (вокал), Ростислав Доронин (вокал), Егор Тренин (саксофон), Александр Камышанов (бас), Дмитрий Поляков (ударные), Игорь Красильников (саксофон баритон), Ярослав Баранов (труба), Степан Пастернак (труба), Валентин Мостепанов (тромбон), Дмитрий Глебов (тромбон).

Вход свободный, без возрастных ограничений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:14, просмотров: 388, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#359 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1717248855"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1717786759"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "fb635c8ec5748bb3fc6d64d8b41bfb2b.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-06-01 18:34:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-06-07 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#359 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1717248855"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1717786759"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "fb635c8ec5748bb3fc6d64d8b41bfb2b.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-06-01 18:34:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-06-07 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#359 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1717248855"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1717786759"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RnMPZ157AlS2Al/c9CoNAvTlxUIvz6XXUX/N5ar13P1uYg7Wq71YIrNc0DN5m6MOiNgPZj0DqhqtRsWAdeHnfszKyxmAayNZCp0WJUD4P9gymtS27QdNnoI7F6DsMHuP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "fb635c8ec5748bb3fc6d64d8b41bfb2b.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-06-01 18:34:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-06-07 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени после ремонта открылся детский филиал поликлиники №8 433
  2. ​В Тюменской области продлен особый противопожарный режим 428
  3. ​Губернатор Тюменской области и посол Казахстана в России обсудили перспективы развития сотрудничества 428
  4. ​В Тюменской области завершены работы на первых объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 396
  5. ​Сургутян приглашают на арт-фестиваль «Рыбное место» 388
  6. ​Жители Тюменской области, чьи дома пострадали в период ЧС, получат финансовую помощь 377
  7. ​Молодая вартовчанка на самокате врезалась в «Lexus» 373
  8. ​Владимир Путин пообщался с тюменской многодетной семьей Якуниных 366
  9. ​Ханты-Мансийский НПФ взял шефство над ульем в Краснодарском крае 339
  10. ​В ХМАО охотник погиб в лесном пожаре из-за костра 316
  1. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 2945
  2. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 2839
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 2317
  4. ​На пост главы Сургута заявились пять человек 1895
  5. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 1888
  6. «Благодарю каждого из вас» 1809
  7. ​Руслан Кухарук: «Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными» 1691
  8. ​Югру возглавит мэр Тюмени Руслан Кухарук 1685
  9. ​Еще один кандидат заявился на пост главы Сургута 1595
  10. ​Закон vs хаос 1556
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 16596
  2. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7226
  3. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6234
  4. ​С новосельицем! 5458
  5. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 4981
  6. ​Синоптики назвали дату начала ледохода в Сургуте: 16 мая 4568
  7. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4359
  8. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4248
  9. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 4199
  10. ​Слово об отце 4005

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика