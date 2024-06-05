В День города для сургутян организовали арт-фестиваль «Рыбное место»

В День города, 12 июня, в Сургуте пройдет арт-фестиваль «Рыбное место». Мероприятие объединит музыку, живопись, современное искусство и состоится на двух площадках:

− 13:00 до 18:00 в Галерее современного искусства «Стерх» активная программа мастер-классов, игр и работа выставок;

− с 16:00 до 20:00 в Культурном центре «Порт» джазовая музыкальная программа.

«Рыбное место» − перевод с хантыйского языка слова «Сургут». В День города мы предлагаем горожанам по-новому открыть для себя этимологию его названия и наполнить ее новыми смыслами и визуальной составляющей», − рассказали в пресс-службе учреждений.

В Галерее «Стерх» ждут тематические мастер-классы по росписи кулонов от фестиваля молодежной инициативы и развития «YOU», по коллажам от эко-бренда «YAM'», по росписи одежды от художника Марины Нарейко, по акварельной живописи от художественной студией имени Виталия Горды, по созданию тематических сувениров от семейной творческой мастерской «Стершонок», настольные игры «Тут Сургут» и «Умный человек» и театральные игры для детей. Также сургутяне смогут посетить выставки «О чем рассказала река» и «Арт-Сургут`24».

Музыкальная программа в «Порту» будет целиком посвящена джазу. На сцене фестиваля выступят лучшие джазовые музыканты в составе от стандартного квинтета до духового оркестра и исполнят как классические произведения, так и авторскую музыку.

Состав музыкантов: Андрей Злоян (гитара, Тюмень), Василий Подлесный (клавиши, Ноябрьск), Алёна Поль (вокал), Ростислав Доронин (вокал), Егор Тренин (саксофон), Александр Камышанов (бас), Дмитрий Поляков (ударные), Игорь Красильников (саксофон баритон), Ярослав Баранов (труба), Степан Пастернак (труба), Валентин Мостепанов (тромбон), Дмитрий Глебов (тромбон).

Вход свободный, без возрастных ограничений.