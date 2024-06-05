В Сургуте организовали консультативный пункт для несовершеннолетних и их родителей

Ежегодно в Югре проводятся мероприятия по правовому консультированию и оказанию бесплатной правой помощи, посвященные Дню защиты детей.

В преддверии праздника отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав администрации города Сургута была организована работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их родителей.

«В ходе консультации поступило шесть обращений от граждан по вопросам: обеспечения безопасности несовершеннолетних, в том числе вблизи водных объектов; обучение несовершеннолетнего; получения мер социальной поддержки для многодетных семей, трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Всем обратившимся сургутянам оказана консультационная помощь, одна информация направлена в адрес УМВД России по Сургуту для проведения проверки», – отметила начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав администрации Сургута Наталья Танева.

Отметим, в Сургуте детская общественная приемная при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города осуществляет деятельность с целью оперативного оказания помощи детям по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Обратиться за консультацией сургутяне могут в будние дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) следующими способами:

- по телефонам: 8(3462) 36-38-58, 35-18-11;

- по электронной почте: podrostok@admsurgut.ru;

- в официальных аккаунтах комиссии: Вконтакте: https://vk.com/kdnsurgut и Одноклассники: https://ok.ru/profile/600774978591